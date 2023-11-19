قائمة المدن الأكثر برودة في مصر غدا الاثنين.. سانت كاترين تسجل 7 درجات

وفقا لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، هناك محافظات ومدن هي الأكثر برودة في الجمهورية، وتنخفض درجة الحرارة بها عن 15 درجة مئوية، وعددها 4 مدن ومحافظات.

المدن الأكثر برودة في مصر.. سانت كاترين 7 درجات مئوية

وفقاً لدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة غدا الاثنين، بواسطة خبراء الأرصاد الجوية، تكون قائمة المدن والمحافظات الأكثر برودة في مصر تضم كل من سانت كاترين، ودرجة الحرارة الصغرى بها 7 درجات مئوية، أما العظمى 18 درجة، ونخل درجة الحرارة الصغرى بها 9 درجات، والعظمي 23 درجة مئوية، أما العريش فدرجة الحرارة الصغرى 15، والعظمى 22، وسيوة درجة الحرارة الصغرى بها 13، والعظمي 22 درجة مئوية.

قائمة المدن والمحافظات الأكثر دفئا

ووفقا لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة غداً الاثنين، تكون قائمة المدن والمحافظات الأكثر دفئاً تضم 7 مدن ومحافظات، وهي: أبو سمبل العظمى 27، والصغرى 18 درجة مئوية، وأبو رماد 29 العظمى، والصغرى 21، وسفاجا وطابا العظمى 28، والصغرى 21 درجة مئوية، والغرقة 27 العظمى، والصغرى 20، والطور وشرم الشيخ العظمى 27، والصغرى 20.