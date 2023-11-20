إصابة فلسطينيين وصحفيين أجانب في اعتداء لمستعمرين جنوب الخليل

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفاء»، مساء اليوم الاثنين، بأن عددًا من المستعمرين اعتدوا على مواطنين في حماية قوات الاحتلال، قرب قرية «سوسيا»، جنوب الخليل، في الضفة الغربية، مما أدى إلى إصابة مواطنين وصحفيين أجنبيين بجروح ورضوض مختلفة.

عصابات المستعمرين تعتدي على مسن بمسافر يطا

كما اعتدت مجموعة من المستعمرين بالضرب على المواطن المسن علي محمد صباح أبو علي (70 سنة)، أثناء عودته الى منزله في قرية «منيزل»، بمسافر يطا جنوب الخليل، مما أدى إلى إصابته برضوض وجروح في كافة أنحاء جسده.

اعتداء على الصحفيين الأجانب

كما اعتدى مستعمرون بزي قوات الاحتلال وعدد من جنود الاحتلال، على المواطن سعيد العمور بالضرب في قرية «الركيز»، وعلى عدد من الصحفيين الأجانب ما تسبب بإصابتهم برضوض.

كما فتشت قوات الاحتلال منزل المواطن الفلسطيني في القرية، وأتلفت محتويات المنزل، فيما استولى جنود الاحتلال على الهواتف المحمولة الخاصة بالصحفيين.