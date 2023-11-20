أستاذ علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يخطط لإبادة جماعية ضد أطفال غزة

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي يخطط للتخلص من الأطفال في قطاع غزة، ويمارس جميع جرائم الإبادة ضد الأطفال والأمهات والرضع في كل مكان، سواء في بيوتهم، أو في الأماكن التي طلبوا منهم النزوح إليها.

الاحتلال يرتكب أكثر من 1300 مجزرة في 45 يوماً

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الاثنين، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي ارتكبت في 45 يوماً، بلغت أكثر من 1300 مجزرة، وهي ليست مصادفة، بل مخطط لها بشكل منهجي.

المجازر أمر تجرمه الديانات السماوية

وأوضح أن هذه المجازر أمر تجرمه الديانات السماوية والقوانين الدولية، لكنه توجه يستند لعقائد دينية متطرفة لدى الاحتلال منذ نشأته، فقد أباد في دير ياسين 400 امرأة وطفل، وفي صابرا وشاتيلا قتل 3 آلاف امرأة وطفل، وفي مدرسة بحر البقر قتل طيران الاحتلال عشرات الأطفال، وفي مذبحة قانا، التي قتل فيها مئات الأطفال والنساء الذين لجأوا إلى دار الإيواء في لبنان، وتم قصفهم، بينما كانوا يحتمون تحت علم الأمم المتحدة.