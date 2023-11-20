«عربية النواب»: مصر لم تغفل لحظة عن القضية الفلسطينية

قال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر، وموقف الدولة المصرية قوي في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية

وأضاف رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه منذ يوم 7 أكتوبر حتى الآن لم نغفل عن القضية الفلسطينية والتي دائما في دائرة اهتماماتنا بل على رأس أولوية الاهتمامات.

مصر ترفض حرب الإبادة

وتابع النائب أحمد فؤاد أباظة، بأن موقف مصر من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة ثابت بقوة، وتؤكد أننا أمام قيادة عظيمة تدافع عن القضايا العربية، لافتًا إلى أن الغرب يتسم بالازدواجية، حيث يزعم دفاعه عن حقوق الإنسان بينما يصمت عن المجازر التي ترتكبها إسرائيل.