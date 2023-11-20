إعلام إسرائيلي: تل أبيب أعطت الضوء الأخضر لصفقة تبادل محتجزين

أعلن الإعلام الإسرائيلي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخفّض عدد قوات الاحتياط التي استدعاها للمشاركة في الحرب على غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن الجيش سرّح الآلاف من جنود الاحتياط من أجل أن يعودوا إلى سوق العمل.

وأوضح أن تل أبيب أعطت الضوء الأخضر لصفقة تبادل محتجزين، والأيام المقبلة حاسمة بشأن صفقة تبادل المحتجزين

كانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت نقلا عن وكالة وفا، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 70 فلسطينيًا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق مختلفة بالضفة والقدس، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.