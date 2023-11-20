انطلاق تدريبات تفعيل دور المدرسة في التحول الرقمي بالمنيا

تفقد حمدي مصطفى، مدير تعليم المنيا، بدء انطلاق فعاليات تدريبات تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب، في ضوء التحول الرقمي بإدارة ملوي التعليمية.

وأوضح «مصطفى» أنّ الفئات المستهدفة من التدريب، هي مديري المدارس ومعلم وأخصائي اجتماعي من كل مدرسة، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية.

إكساب المشاركين المعارف والمهارات

وأشار مدير التعليم، إلى أنّ الهدف العام للبرنامج التدريبي هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب، في ضوء التحول الرقمي بإدارة ملوي التعليمية.

وأضاف أن التدريب يتضمن ثلاثة جوانب رئيسة هي: «تطوير المفاهيم والمعارف لفهم أهمية القيم والمفاهيم التي يجب تعزيزها لدي الطلاب والتلاميذ، تطبيق الأنشطة التعليمية لتشجيع الطلاب على المشاركة والتفاعل على المحتوى بطرق مبتكرة، تكامل التكنولوجيا لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تعزيز هذه القيم في ضوء التحول الرقمي».

نشر قيم المواطنة في المناهج الدراسية

وأوضح «حمدي مصطفي» الإطار العام لموضوعات التدريب وهي: «دمج الوعي المجتمعي، قيم المواطنة في المناهج الدراسية، دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي»، مؤكدً ضرورة نقل التدريب من قبل المستهدفين إلى المدارس، وقياس الأثر داخل المجتمع المدرسي.