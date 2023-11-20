«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيء

تمر البلاد بحالة من الطقس السيء من أمطار لشعور بالبرودة ورياح شديدة، بالإضافة إلى شبورة كثيفة صباحا، حيث شهدت العديد من المدن والمحافظات تقلبات جوية بداية من أمس الأحد.

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، كشفت موعد انتهاء الطقس السيء وموجة التقلبات الجوية، حيث أشارت إلى أننا في النصف الثاني من فصل الخريف، والأجواء تكون أشبه بالشتوية.

موعد انتهاء الطقس السيء

وأشارت "غانم" في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إلى أن اليوم هو ذروة موجة الطقس السيء الذي تتعرض له البلاد، نتيجة التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث كانت أكثر المحافظات تأثرا بموجة الطقس السيء السواحل الشمالية.

وأوضحت أن موعد انتهاء موجة الطقس السيء سيكون مساء الغد، حيث تستمر التقلبات الجوية إلى الثلاثاء، ولكن ستكون أقل حدة من اليوم.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إلى سقوط أمطار خفيفة متوسطة على السواحل الشمالية والغربية غدا، كما ستزيد درجات الحرارة بمعدل درجتين مئوية.