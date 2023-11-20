حالة الطقس غدا.. لطيف نهارا ومائل للبرودة ليلا والعظمى على القاهرة 24

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اعتدال حالة الطقس، غدا الثلاثاء، بعد التقلبات الجوية التى شهدتها البلاد منذ السبت الماضي بسبب المنخفض الجوي الحالي.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، منوهة إلى أنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

حالة الطقس

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات الليل.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الثلاثاء، وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية:

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.