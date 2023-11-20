«الأرصاد» تحذر المواطنين من برودة الطقس: ارتدوا ملابس ثقيلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود غطاء سحابي على شمال البلاد مع استمرار نشاط الرياح الباردة، والتي تزيد الإحساس ببرودة الطقس على مدار اليوم، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي هذه الأيام في طبقات الجو العليا قادما من جنوب أوروبا.

ارتدو ملابس ثقيلة

ونصحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها قبل قليل، بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا في حال الخروج من المنزل، اليوم، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن، إذ يوجد انخفاضا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد نهارا، ومع بداية ساعات المساء يسود طقسا شديد البرودة نسبيا بسبب انخفاض درجات الحرارة بنحو 10 درجات.

الظواهر الجوية

وأوضحت استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.

وتصبح الأمطار خفيفة ومتوسطة على محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة 24- 16

- أكتوبر 25- 18

- بنها 24- 19

- دمنهور 23- 17

- وادي النطرون 24- 17

- كفر الشيخ 23- 17

- المنصورة 23- 17

- الزقازيق 24- 17

- شبين الكوم 24- 17

- طنطا 23- 17

- دمياط 22- 18

- بورسعيد 23- 18

- الإسماعيلية 24- 17

- السويس 25- 18

- العريش 22- 15

- رفح 21- 16

- رأس سدر 26- 19

- نخل 23- 9

- كاترين 18- 7

- الطور 27- 19

- طابا 24- 20

- شرم الشيخ 27- 20

- الإسكندرية 23- 17

- العلمين الجديدة 23- 17

- مطروح 22- 14

- السلوم 20- 13

- سيوة 22- 13

- رأس غارب 26- 21

- الغردقة 27- 20

- سفاجا 28- 21

- مرسى علم 28- 21

- شلاتين 29- 22

- حلايب 28- 23

- أبو رماد 29- 21

- رأس حدربة 28- 21

- الفيوم 24- 15

- بني سويف 24- 17

- المنيا 25- 16

- أسيوط 26- 14

- سوهاج 25- 16

- قنا 25- 17

- الأقصر 25- 17

- أسوان 26- 18

- الوادي الجديد 26- 14

- أبوسمبل 27- 18