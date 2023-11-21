محافظ السويس: «مستعدون لتطوير دوري الشركات»

أعلن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، خلال استقباله لرئيس اتحاد عام الشركات أن المدينة الباسلة على استعداد لاستقبال أي حدث رياضي والمساهمة في الارتقاء بدوري الشركات.

الارتقاء بدوري الشركات

أكّد محافظ السويس، أن المحافظة مستعدة لتقديم أي خدمات للارتقاء بدوري الشركات والتعاون المثمر مع اتحاد الشركات، مشيرا إلى أن السويس شهدت تطوير وتنمية كبيرة خلال الفترات الأخيرة، واقيمت عدة مشروعات في البنية التحتية والمرافق العامة والطرق.

وقال «صقر» إنّ السويس مستعدة لاستقبال اي حدث رياضي على أرضها، مشيرًا استقبال المحافظة- في السابق- بطولات أفريقية في كرة القدم وبعض الألعاب الأخرى.

وتابع محافظ السويس، أن المحافظة بأجهزتها وشعبها على استعداد تام، للمساهمة في أي تطوير يسير بمصرنا الحبيبة للأمام.

جاء ذلك، خلال استقبال محافظ السويس بمكتبه اليوم، المهندس حسن كامل، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشركات، والدكتور أحمد إسماعيل، سكرتير عام الاتحاد، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، ووفد اتحاد الشركات، والمهندس هشام فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول.