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مديرية أوقاف شمال سيناء تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي

كتب:

رؤى ممدوح
01:30 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي

الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية، أنّ مديرية أوقاف شمال سيناء نظمت حفل تكريم للأطفال المتميزين والمتميزات الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، والمشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد آل الشاعر بالعريش.

تفاصيل حفل التكريم

وشهد الحفل حضور الشيخ محمود إبراهيم، إمام وخطيب المسجد، وقيادات الدعوة بالمديرية، ومدير إدارة أوقاف غرب العريش، وجمع من أولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين بالبرنامج التثقيفي للطفل.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بشكل كامل وسليم، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد، من خلال البرنامج التثقيفي للأطفال،

أهمية البرنامج التثقيفي

وأكد عدد من أولياء الأمور، أن البرنامج التثقيفي يسهم في التغذية الفكرية السليمة، وحسن إدارة أوقات الفراغ، ويساعد في تطور الذهن وزيادة الثقافة، وإثراء مفردات الأطفال، ومساعدتهم على إدراك الحقائق، وفهم عميق لقضايا المجتمع، وفي ختام الحفل جرى تكريم الأطفال المتميزين بالبرنامج التثقيفي.

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