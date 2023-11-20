باحث سياسي: إسرائيل صنيعة الغرب وتعتمد على دعم المجتمع الدولي

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث السياسي، إن المجتمع الدولي حينما يتعاطى مع القضية الفلسطينية، نجده إلى حد كبير لاسيما على مستوى الحكومات الغربية، يتجرد من شيء من الإنسانية، موضحًا أن ذلك لأن إسرائيل هي صنيعة الغرب منذ احتضان مؤتمر اليهود الأول في مدينة بازل السويسرية عام 1897، مرورًا بإصدار وعد بلفور من بريطانيا عام 1917، ثم إصدار قرار التقسيم في الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 1-8-1 عام 1947، ثم إعلان قيام دولة إسرائيل في الأمم المتحدة عام 1948.

دعم المجتمع الدولي للاحتلال

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلته على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمع الدولي وما يليه يدعم إسرائيل في كل المواجهات العسكرية ما بين إسرائيل والدولة العربية، كما نجد أن الغرب اصطنع إسرائيل لتكون ذراعًا له وأحد أركان استراتيجيته الكونية للهيمنة على العالم، مشيرًا إلى أنه على حد وصف مسؤولين غربيين أن إسرائيل هي حاملة طائرات غربية أو أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

واستكمل :«الشعوب في المجتمعات الغربية لها حسابات مختلفة، لها اعتبارات إنسانية واحترام للقانون، احترام دولها كحامية وراعية لمبادئ الإنسانية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولكن نجد للشعوب رأي مختلف تمامًا عن الدول، كما تحاول أن تمارس ضغوطًا على الحكومات، ولكن في النهاية الذى يحكم هذه الحكومات هو المصالح».