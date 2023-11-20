أسعار الأسمنت اليوم 20-11-2023 في مصر.. تراجع سعر الطن

تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 20-11-2023 في مصر، إذ سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي بنحو 2432.54 جنيها مقارنة مع 2378.82 جنيه سعر الطن أمس، ليكون بذلك قد تراجع بنحو 55.72 جنيه، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم اليوم الإثنين 20-11-2023 في الأسواق المصرية، والتي جاءت كالتالي:

سعر طن الأسمنت في مصر

- سعر أسمنت حلوان 2080 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المسلح 2100 جنيه للطن.

- سعر أسمنت الفهد 1965 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السهم 1970 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المعلم 1970 جنيها للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2059 جنيها للطن.

- سعر أسمنت السويس 2080 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر أسمنت السويدي 2180 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت النصر 2075 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت جنوب الوادي 1975 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت وادي النيل 2000 جنيه للطن.