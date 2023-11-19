أسعار الأسمنت اليوم الأحد في الأسواق.. استقرار ملحوظ

حققت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 19-11-2023 استقرار ملحوظا في سعر الطن عقب انخفاضه أمس، وهو ليس الأول وإنما حلقة من سلسلة انخفاضات حدثت خلال الأسابيع الماضية.

أسعار الأسمنت اليوم

وأشارت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء إلى أن سعر طن الأسمنت الرمادي سجل اليوم 2506 جنيهات للطن.

وأشارت بوابة الأسعار المحلية، إلى أن أقل سعر للأسمنت في محافظات مصر اليوم سجل 1840 جنيها للطن، إذ تختلف الأسعار من مكان إلى آخر نتيجة زيادة الحلقات الوسيطة بين المصنع والمستهلك وبعد وقرب المسافة عن المصنع.

أسعار الحديد اليوم في السوق

كما شهدت أسعار الحديد اليوم استقرارا في السوق المحلية، وشهد سعر «حديد عز» اليوم الأحد، انخفاضًا في سعر الطن، إذ سجل 41 ألفا و341 جنيها للطن الواحد، وهو سعر البيع للمستهلك، وذلك بعدما شهد انخفاضا كبيرا خلال الأيام الماضية.

سعر الحديد الاستثماري

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس، ليسجل 38 ألفا و884 جنيها للطن.

أسعار الحديد عالميا

وعن سعر الحديد اليوم الأحد عالميًا، حسب آخر تحديث للأسعار، فإن متوسط سعر حديد التسليح سجل 557 دولارًا في الطن الواحد، أما متوسط سعر البليت سجل 495 دولارا للطن الواحد.