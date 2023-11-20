قطع الكهرباء بسوهاج غدا.. تعرف على المناطق المتأثرة والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بمحافظة سوهاج، قطع الكهرباء، غدًا الثلاثاء، في عدة مناطق تابعة لها، نظرًا لأعمال الصيانة الدورية بالأكشاك والمحولات.

مواعيد قطع الكهرباء في سوهاج غدًا

حددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرقي محافظة سوهاج، مواعيد قطع الكهرباء، غدًا الثلاثاء، لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وذلك لأعمال الصيانة الدورية بالأكشاك والمحولات بأخميم.

أماكن قطع الكهرباء في سوهاج غدًا

وكشفت الوحدة المحلية بمركز أخميم، المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، غدًا الثلاثاء، وهي: «قرية الصوامعة شرق، والقرى التابعة لها».

صيانة دورية لمحطات كهرباء سوهاج

وأهابت الوحدة المحلية، بمواطني الأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، توفير مغذي بديل، خاصة أصحاب المحال الخدمية والمستشفيات والمخابز، مشيرة إلى أنّ الصيانة الدورية تستهدف توفير خدمة أفضل للمشتركين.