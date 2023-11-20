انطلاق البرنامج التدريبي «المرأة تقود في المحافظات المصرية» بالسويس 

أعلنت محافظة السويس، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، تحت رعاية اللواء أح عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وأوضحت محافظة السويس، في بيان، أنّ اطلاق التدريب في السويس يأتي ضمن محافظات المرحلة السادسة، وهي البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسماعيلية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، ضمن أنشطة برامجها التدريبية على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية؛ للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.

ويحاضر في البرنامج التدريبي ممثلي الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور عدد من المتدربين من العاملين بالديوان العام للمحافظة والأحياء والمديريات والمصالح الحكومية.

يذكر أنّ البرنامج يأتي تحت مظلة «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة»، التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وذلك بالاستعانة بمجموعة من المتخصصين في المجالات المختلفة.