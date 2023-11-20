بدء إنشاء مدفن صحي للقمامة والمخلفات الصلبة في المراغة بسوهاج

سلّم شريف السيد، رئيس مركز المراغة، اليوم الاثنين، موقع إنشاء مدفن صحي للقمامة والمخلفات الصلبة في قرية الغريزات، على مساحة 20 فدانًا، إلى الهيئة العربية للتصنيع، المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

إدارة المخلفات الصلبة بسوهاج

وقال «السيد» في تصريحات لـ«الوطن» إنّ هذا المشروع يأتي استجابة لتعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ضمن البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة المخلفات الصلبة في المنطقة، والحد من التلوث البيئي وتأثيراته السلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة، كما سيعزز المدفن الصحي البنية التحتية للمنطقة، ويسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية للسكان المحليين.

تكلفة إنشاء المدفن الصحي بسوهاج

تبلغ تكلفة إنشاء المدفن الصحي 62 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في الوقت المحدد، مع ضمان تنفيذ جميع المعايير الفنية والبيئية المطلوبة.

يعكس هذا المشروع التزام الدولة بالاستدامة البيئية والتنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالبيئة والتنمية.