رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بدء إنشاء مدفن صحي للقمامة والمخلفات الصلبة في المراغة بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
11:36 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
المدفن الصحي

المدفن الصحي

سلّم شريف السيد، رئيس مركز المراغة، اليوم الاثنين، موقع إنشاء مدفن صحي للقمامة والمخلفات الصلبة في قرية الغريزات، على مساحة 20 فدانًا، إلى الهيئة العربية للتصنيع، المسؤولة عن تنفيذ المشروع.

إدارة المخلفات الصلبة بسوهاج 

وقال «السيد» في تصريحات لـ«الوطن» إنّ هذا المشروع يأتي استجابة لتعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ضمن البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة المخلفات الصلبة في المنطقة، والحد من التلوث البيئي وتأثيراته السلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة، كما سيعزز المدفن الصحي البنية التحتية للمنطقة، ويسهم في توفير بيئة نظيفة وصحية للسكان المحليين.

تكلفة إنشاء المدفن الصحي بسوهاج

تبلغ تكلفة إنشاء المدفن الصحي 62 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في الوقت المحدد، مع ضمان تنفيذ جميع المعايير الفنية والبيئية المطلوبة.

يعكس هذا المشروع التزام الدولة بالاستدامة البيئية والتنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بالبيئة والتنمية.

اقرأ المزيد:

نقل مقلب نبروه إلى المدفن الصحي بقلابشو في الدقهلية

15 معلومة عن المدفن الصحي بالسادات لإدارة المخلفات الصلبة (فيديو)

وزارة البيئة في أسبوع.. الاحتفال بـ«ساعة الأرض» ومستجدات «المدفن الصحي»

وزير التنمية المحلية: تسليم المدفن الصحي الآمن في الغردقة بتكلفة 44 مليون جنيه
بقلم فهد فكري بلوم