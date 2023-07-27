15 معلومة عن المدفن الصحي بالسادات لإدارة المخلفات الصلبة (فيديو)

فيديو قصير، مدته لا تزيد عن 4 دقائق، نشرته وزارة البيئة، من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، تستعرض من خلاله عملية رفع كفاءة «مدفن السادات الصحي» التابع لمحافظة الغربية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة داخل جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

ويمكن مشاهدة الفيلم القصير عن «مدفن السادات» لإدارة المخلفات الصلبة، من خلال زيارة هذا الرابط، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، 15 معلومة عن «مدفن السادات» لإدارة المخلفات الصلبة، وفقا لفيلم وزارة البيئة.

15 معلومة عن «مدفن السادات» لإدارة المخلفات الصلبة

1- «مدفن السادات» مخصص بقرار وزير الإسكان برقم 1200 لسنة 2005.

2- يتكون «مدفن السادات» من:

- موقع مصنع الفرز.

- الميزان.

- مجمع المحارق الطبية.

- خلايا الدفن الصحي.

- برك تجميع ومعالجة رشيح.

3- يبدأ «مدفن السادات» بـ«المدخل الرئيسي» ثم «ممر دخول المدفن».

4- يقع «مدفن السادات» على مساحة 100 فدان بمحافظة المنوفية.

5- يبعد «مدفن السادات» عن مدينة طنطا بمسافة 100 كيلو متر.

6- يضم «مدفن السادات» أرض مخصصة يؤخذ منها رمال لتغطية الخلايا.

7- يضم المدفن 6 محارق بموقع المدفن تابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية.

يقع «مدفن السادات» على مساحة 100 فدان بمحافظة المنوفية

8- مصمم المدفن على 12 خلية تم استخدام 8 خلايا.

9- منسوب قاع المدفن -12 مترا، وأعلى المدفن +13 متر.

10- تبلغ الطاقة التصميمة للمدفن 5.95 مليون متر مكعب.

11- يضم المدفن تجهيزات رملية لتغطية المخلفات.

12- يشمل المدفن 4 خلايا مخططة جديدة.

13- يضم «مدفن السادات» أحواض تجميع الرشيح، ومضخة تجميع الرشيح.

14- تشمل مساهمات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة:

- الإشراف على التشغيل.

- دعم المدفن بمعدات للتخلص الآمن من المخلفات.

- التدريب وبناء قدرات العاملين بالمدفن.

15- تشمل خطة دعم البرنامج في المرحلة المستقبلية:

- إنشاء خلية جديدة بمساحة 40 ألف متر مربع.

- إعادة تأهيل الخلايا القديمة.