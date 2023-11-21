خريطة قطع الكهرباء بالمحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

تتعرض عدة مدن وقرى بالمحافظات اليوم الثلاثاء، لقطع الكهرباء للصيانة الدورية وفقا لشركات الكهرباء المختلفة، التي أعلنت إجراء الصيانة على محولات الكهرباء والمحطات التابعة لها في عدة قرى ومدن، مما يترتب عليه فصل التيار الكهربائي عن الأماكن المتأثرة بالصيانة ذلك، خلال الفترة الصباحية لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

خريطة قطع الكهرباء اليوم

تنشر «الوطن» خريطة قطع الكهرباء اليوم الثلاثاء، بالمحافظات كالتالي:

-أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، بسوهاج، قطع الكهرباء، لأعمال الصيانة الدورية بالأكشاك والمحولات لمدة 4 ساعات، من العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا وحددت أماكن قطع الكهرباء في «قرية الصوامعة شرق، والقرى التابعة لها».

أماكن قطع الكهرباء اليوم

كشف قطاع كهرباء كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي اليوم عن 7 مناطق هي «تقسيم زهدي، وبرج التجاريين، وتقسيم القانونيين وعمارات الثلاجة أمام الثلاجة، ومنطقة السلخانة، والتموين، وبرج فينسيا 2»، وحدد مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، لإجراء أعمال الصيانة الدورية لمُغذي زهدي بلوحة توزيع شرق مدينة كفر الشيخ.

فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة المطلوبة

وأهاب قطاع كهرباء كفر الشيخ بالمواطنين والمخابز والمنشآت الحكومية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان، باتخاذ احتياطاتهم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء، من خلال تدبير تغذية بديلة خلال فترة فصل التيار الكهربائي.

مواعيد قطع الكهرباء اليوم

كما تشهد مختلف محافظات مصر قطع الكهرباء اليوم الثلاثاء، لتخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة بالتبادل بين المناطق، وفقا لخريطة تخفيف الأحمال عدا محافظتي شمال سيناء والبحر الأحمر.