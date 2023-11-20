«حقوق إنسان النواب»: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موقف مصر واضح منذ اندلاع أزمة غزة، موضحًا أن القضية الفلسطينية حلها طبقًا للثوابت المصرية المتفق عليها ووفقًا لما جاء في طيات اتفاقية السلام مع إسرائيل في 1978؛ يتمثل في إقامة دولة مستقلة وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية، متابعا: «ما يحدث الآن هو التواء عن الاتفاقية، وهذا ما تقدم به عدة أعضاء من مجلس النواب في طلبات الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء».

هدف طلبات الإحاطة في مجلس النواب

وأضاف رضوان، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن طلبات الإحاطة الهدف منها فهم الاستعدادات المتخذة في منطقة شمال سيناء وبالأخص المنطقة الملاصقة لمعبر رفح، مستكملًا: «خلال زيارتي مع رئيس وزراء للعريش منذ أسبوعين، شاهدنا اهتمامات الدولة بالخدمات المرفقية، وإعادة بناء منطقة شمال سيناء بالكامل».

واستكمل: «طلبات الإحاطة التي ستُعْرَض في مجلس النواب غدًا أهمها الحفاظ على الأمن القومي المصري ويتمثل في البنية التحتية والخدمات المرفقية، واستعداد عسكري لمنطقة شمال سيناء التي بها محاولات لإشعال قضية ما».