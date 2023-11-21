توزع 8 أطنان سكر بأسعار مخفضة في 10 قرى بطهطا بسوهاج

وزعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، 8 أطنان سكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والسلع الأساسية الأخرى بأسعار مخفضة، في إطار فعاليات مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، وحرصًا على خدمة وراحة المواطنين.

أماكن بيع السلع المخفضة بطهطا

وقال عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية، إنّه جرى تكثيف أعمال البيع والتوزيع في عدد من القرى والنجوع التابعة للمجالس القروية، ومنها: «قرية الحريدية البحرية بمجلس قروي نزلة القاضي، وقرية حاجر مشطا بمجلس قروي الصفيحة، وقرية الحريدية القبلية بمجلس قروي نزلة القاضي، وقرية الشيخ مسعود بمجلس قروي الصفيحة، وقرية بنى حرب التابعة لمجلس قروي بنجا، وقرية الشيخ زين الدين بمجلس قروي شطورة، وقرية بنهو وبنى عمار بمجلس قروي الصوامعة غرب».

وأكد «عوض» استمرار توفير كميات أخرى من السكر والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتوزيعها بمختلف أنحاء المجالس القروية والقرى والنجوع التابعة لها خلال الفترة القادمة بمدينة طهطا، تفعيلًا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية.