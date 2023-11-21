خالد عبد العزيز: «هيكل» حملني رسالة مهمة للرئيس السيسي قبل 10 سنوات

قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، إن الأستاذ محمد حسنين هيكل، حمله رسالة يوصلها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقت أن كان وزيرا للدفاع، موضحا أن «هيكل» طلب منه إبلاغ المشير عبد الفتاح السيسي، بأنه مستدعى لرئاسة الجمهورية، وليس مرشحا.

هيكل أبلغ الرئيس السيسي بضرورة تقديم رؤية شاملة

وأضاف وزير الشباب والرياضة السابق، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هيكل طلب منه أن يبلغ الوزير السيسي وقتها، أنه لا يجب أن يقدم برنامجا انتخابيا مثل أي مرشح يقدم نفسه في الانتخابات، لكن لا بد أن يقدم رؤية شاملة.

الشباب لديهم روح وعزيمة على تقديم كل الجهد

وشرح عبد العزيز، أن الشباب منذ 2014، كان لديهم روح وعزيمة على تقديم كل الجهد لمصر، ومثلت تحركات الرئيس بالنسبة لهم، دافعا قوميا للمساهمة في نهضة مصر، كاشفا «بدأنا في إنشاء مراكز الشباب في كل القرى البسيطة التي كانت بعيدة، واستهدفنا 4 آلاف مركز شباب، ونزلنا لنتحدث لكل الشباب في القرى، وكان الرئيس السيسي يتابع معي كل مركز شباب يتم افتتاحه، ويسألني.. وصلنا لكام؟».

فتح حوار مع كل الشباب في المحافظات المختلفة

وأوضح وزير الشباب والرياضة السابق، أن الرئيس السيسي أعطى توجيهات، بوجود حوار مع كل الشباب في المحافظات المختلفة، ثم ننظم مؤتمرا عاما، وأقيم في نهاية عام 2016، وكان مليء بالمساحات الطيبة من النقاش والتفاهم، ومنه ولدت فكرة منتدى شباب العالم.