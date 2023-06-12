خالد عبدالعزيز: جلستان للصحة والشباب بالحوار الوطني الخميس المقبل

قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، إنّ الخميس المقبل سيشهد عقد جلستين للصحة والشباب، إذ تناقش جلسة الشباب دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال.

مناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل

وأضاف عبدالعزيز، في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc، أنّ جلسة الصحة تناقش الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل سواء حكومي أو أهلي أو خاص.

وتابع مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، أنّ ملف الصحة من أهم موضوعات المحور المجتمعي، وبالتالي فإن المقترحات والنقاشات التي ستتم في هذا الملف كبيرة جدا، وخاصة أن هناك الكثير من الخبراء سيشاركون فيه.

وأكد: «المشاركون سيحدثون بأولويات محددة، كما أن تخصيص 4 دقائق لكل متحدث تسبب في الانضباط الشديد والحيادية، وهناك موضوعات يمتد تأثيرها إلى الجميع مثل الوضع الاقتصادي والصحي والتعليم، وهناك قضايا أخرى مثل المحور السياسي قد تشهد بعض الاختلافات».