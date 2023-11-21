خالد عبدالعزيز: الرئيس السيسي لديه قناعة بتأهيل الشباب وتوليهم المناصب

كشف المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه اقتناع دائما، بأن موضوع تأهيل الشباب هو في غاية الأهمية.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن فكرة تمكين الشباب مٌترسخة في الكثير من المناقشات مع الرئيس السيسي، حيث إن التمكين لا يعني أن تأتي بشاب لتٌمكنه، وإنما الفكرة تتمحور حول أنه إذا كان الشاب مؤهلا، فلا يمنعه سنه الصغير من تولي المنصب، معقبًا: «لو كان الشاب مؤهلا فلا يمنعه السن الصغير من تولي منصب معين».

وأوضح أن تأهيل الشباب كان من خلال عدة أوجه، بالعمل على رفع مستواهم في جميع المجالات، ليست العلمية فقط، وإنما العلمية والثقافية والاقتصادية والفنية، وقد كانت التجربة الفرنسية هي النموذج أمام الرئيس السيسي، التي تخرج منها معظم المسؤولين، معقبًا: «الأفكار قد تكون سهلة، لكن التنفيذ هو ما يواجه التحديات».

كان يوجد قاعات تأهيل وتدريب

وأكد أن الاهتمام كان من مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا، لافتًا إلى أن مراكز وزارة الشباب كان يتم فيها الاختبارات، التي تمت بدون أي وساطة وبمنتهى الشفافية، وكانت معظم هذه الاختبارات تتم في مركز شباب الجزيرة، الذي كان في ذلك الوقت رمزًا للتطوير، حيث كان مهملًا أو مهجورًا لفترة طويلة، وهو مكان في قلب القاهرة، وتم إعداده بشكل جيد جدًا للطبقة الاجتماعية المتوسطة والبسيطة.

وتابع: «كان يوجد قاعات ثقافية كبيرة جدًا، فقد اهتمينا بهذا الأمر بشكل كبير، حيث كان يوجد قاعات تأهيل وتدريب، فتم استخدام هذه القاعات لإجراء هذه الاختبارات، حتى يتم اختيار الشباب الذي سيبدأ أول دورات التأهيل الرئاسي».