«الأرصاد» تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس.. أمطار حتى هذا التوقيت

كشفت الدكتورة منار غانم بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وتتكاثر السحب الممطرة بدءًا من شمال البلاد، وصولًا إلى شمال الصعيد.

هدوء في الأحوال الجوية وعودة الشبورة

وأكدت غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه بدءًا من مساء غدٍ الثلاثاء، سيبدأ التحسن التدريجي في الأحوال الجوية على أنحاء البلاد كافة، وتنحسر فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ولكن بكميات أقل، بحيث تصبح بين خفيفة ومتوسطة، ويقل نشاط سرعات الرياح لتتراوح بين 17-20 كيلومترًا في الساعة، وتعود الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 21 -11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 22- 11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 23 -11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31والصغرى 18 درجة مئوية.