القبض على سائق ونجله بتهمة سرقة 100 «فسيلة نخيل» مجدول من أرض بالواحات

ألقت مباحث الواحات بأشراف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث القبض على سائق ونجله بتهمة سرقة 100 فسيلة نخل مجدول من أرض بالواحات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من رئيس مباحث قسم الواحات يفيد فيه بحضور محامي إلى ديوان القسم وحرر محضرا باكتشافه سرقة عدد 100 ودية نخيل مجدول، 19 ودية نخيل بارحي، وإتلاف ودية نخيل مجدول من أرض ملكه في منطقة العسلية، وبعرض جزء من المسروقات للبيع بمعرفة أحد الأشخاص سائق 50 سنة ونجله عاطل 20 سنة ألقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 22 ودية من المسروقات، وبمواجهتهما أمام اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية اعترفا بارتكابهما الواقعة.