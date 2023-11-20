تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن على أرصفة المواني التابعة للهيئة 10 سفن، وجرى تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 439 شاحنة و595 سيارة.

تداول الصادرات والواردات

وبحسب إعلان هيئة مواني البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 1500 طن بضائع، 124 شاحنة و589 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 315 شاحنة و6 سيارات.

حركة التداول بمواني الهيئة في المحافظات

ووفقًا لبيان مواني البحر الأحمر، يشهد ميناء سفاجا، مغادرة ثلاث سفن وهي الحرية، أمل وبوسيدون إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع، تداول 1230 طن بضائع و178شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة و آور.

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم، استقبال السفينة الحرية 2 وعلى متنها 580 سيارة بوزن 1160 طنًا آتية من جدة.

وسجلت مواني الهيئة، وصول وسفر 950 راكبًا بموانيها.