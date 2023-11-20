بعد المنخفض الجوي.. «الأرصاد»: ظاهرة جوية تشهدها البلاد غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ظاهرة جوية على بعض أنحاء البلاد غدا الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء تأثيرات المنخفض الجوي الذي ضرب البلاد منذ السبت الماضي.

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأن الشبورة المائية صباحا، تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس مائل للبرودة مساء

وعن حالة الطقس غدا، نوهت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

فيما يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.

وفيما يلى درجات الحرارة غدا الثلاثاء

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 24 والصغرى 15

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.