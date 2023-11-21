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الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط بلدة «طير حرفا» بالقطاع الغربي لجنوب لبنان

كتب:

مريم جاد
09:40 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

قصفت غارة إسرائيلية محيط بلدة «طير حرفا» بالقطاع الغربي لجنوب لبنان، وذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق متصل، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أدى إلى وقوع 20 شهيدًا، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا من الفلسطينيين لا زالوا تحت الأنقاض.

إجلاء 100 جريح من المستشفى الإندونيسي

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، إجلاء حوالي 100 جريح ومريض في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

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بقلم مريم جاد