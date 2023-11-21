تحرير 15 محضرا متنوعا بحملة تموينية في سوهاج

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، شن حملة مكبرة شملت العديد من الأسواق والمحلات، والسوبرماركت والهايبرات، وغيرها من المحلات التجارية، بالمركز للتأكد من صلاحية المعروض من المواد الغذائية بطهطا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وحرصا على المتابعة المستمرة للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطن.

تحرير 15 محضرا تموينيا بسوهاج

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر عدم إعلان أسعار و5 محاضر عدم وجود فواتير، و4 عدم وجود شهادات صحية بإجمالي 15 محضرا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتمت الحملة برئاسة عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا وبرفقته أحمد محمود حسن سكرتير الوحدة المحلية ومنصور حزين مدير المتابعة وأحمد حسن عبد الحفيظ سكرتير قرية الصفيحة وبالتنسيق مع مسؤولي التموين زياد أبوالوفا، ومسؤول مكتب مراقبة الأغذية سعد سعيد ومسؤولي الإشغالات والعلاقات العامة بطهطا.

حملات تموينية مستمرة بسوهاج

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لـ«الوطن» إنه جرى توجيه حملات مستمرة بالمركز للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين وتطبيق مبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية حرصا على خدمة وراحة المواطنين في كل مكان