جدول وأماكن تطعيم شلل الأطفال 2022 في جميع المحافظات.. فرق ثابتة ومتحركة

أطلقت وزارة الصحة المصرية الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال وذلك بالفترة من 11 حتى 14 ديسمبر الجاري، للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين ووضعت الوزارة جدول وأماكن تطعيم شلل الأطفال 2022 في جميع المحافظات ليتم تطعيم الفئة المستهدفة كلا وفقا للتاريخ المخصص لمحافظته، للحفاظ على الأطفال من مرض شلل الأطفال.

وأكدت وزارة الصحة على أهمية التطعيم للفئات المستهدفة للحفاظ على مصر خالية من المرض .

جدول وأماكن تطعيم شلل الأطفال 2022 في جميع المحافظات

وتستعرض «الوطن» جدول وأماكن تطعيم شلل الأطفال 2022 في جميع المحافظات، وفقا للدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة في بيان للقطاع، أوضح إن تطعيم شلل الأطفال سيكون من خلال فرق ثابتة داخل مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية بكل محافظة، فضلا عن أماكن التجمعات والميادين الكبرى ومحطات القطار وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وداخل الأسواق ومواقف السيارات والحدائق العامة.

فرق متنقلة للتطعيم

كما تنتشر فرق التطعيم المتنقلة من شقة إلى شقة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بمحافظات الجمهورية، وذلك بداية من الساعة الثامنة صباحا من يوم 11 وحتى 14 ديسمبر .

أماكن التطعيم بسوهاج

وبمحافظة سوهاج، صرح الدكتور سامي محمد النجار، وكيل وزارة الصحة والسكان بسوهاج، بأن حملة التطعيم القومية تنفذ بالأماكن الثابتة داخل كل الوحدات الصحية والوحدات المحلية وأماكن التجمعات مثل مركز رعاية الطفل بميدان الثقافة وميدان الشهيد، بالإضافة للفرق المتحركة التي تغطي كل مسكن بالمحافظة، حيث تمر الفرق على كل المساكن للوصول لتطعيم 100% بالفئة المستهدفة.

مصر خالية من شلل الأطفال

جدير بالذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم نحو 16 مليون طفل، وأن آخر حالة لشلل الأطفال تم تسجيلها عام 2004 لتعلن منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض عام 2006.