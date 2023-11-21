تفاصيل سقوط طائرة استطلاع أمريكية في خليج كانيوهي.. «كان على متنها 9 أشخاص»

سقطت طائرة استطلاع أمريكية تابعة للبحرية، في البحر قبالة سواحل هاواي، عقب انحرافها عن المدرج، وكشفت وسائل إعلام، تفاصيل الحادث، وقال موقع «هاواي نيوز ناو»، إن طائرة كبيرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز «بوينج بي 8 بوسيدون»، سقطت جزئيا في المياه الضحلة لخليج كانيوهي بعد خروجها عن المدرج في قاعدة بحرية.

إصابة طاقم طائرة الاستطلاع الأمريكية بجروح

وأشار «هاواي نيوز» إلى أن طائرة الاستطلاع الأمريكية كان على متنها 9 أشخاص، وصلوا جميعا لاحقا إلى الشاطئ مصابين بجروح ورضوض طفيفة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إجراء تدريبات روتينية

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون، إن طاقم طائرة الاستطلاع كان يجري تدريبات روتينية في ذلك الوقت، فيما أشار خبير الطائرات بيتر فورمان إن المدرج في كانيو قصيرا، وربما لعب الطقس السيئ والرياح في خروج الطائرة عن المدرج.

وكانت إدارة الإطفاء في هونولولو عاصمة هاواي التنبيه الأولي بالحادث بعد الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي، بسبب حادث حريق محتمل بالطائرة، فيما أشاتر وسائل إعلام أمريكية، إلى أن عند وصول وحدات من خدمات الطوارئ الطبية في هونولولو إلى مكان الحادث، تم إبلاغهم من جانب المسؤولون العسكريون أن جميع أفراد طاقم الطائرة عادوا بسلام إلى الشاطئ.

من جانبها، قالت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، إن قاعدة مشاة البحرية في هاواي تقع على بعد حوالي 16 كيلومترًا من العاصمة هونولولو، وتضم القاعدة حوالي 9300 عسكري و5100 فرد من عائلاتهم.