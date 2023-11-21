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«الصحة الفلسطينية»: إسرائيل قصفت مستشفى الشفاء ودمرت أجزاء منه

كتب:

مريم جاد
10:32 ص | الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى الشفاء ودمرت أجزاء منه، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّها أجلت نحو 120 شخصا من المستشفى الإندونيسي إلى مجمع ناصر، لافتة إلى أنّ نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تصل إلى 190%.

وكالة الأنباء الفلسطينية

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، إجلاء نحو 100 جريح ومريض في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي وقت سابق، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أدى إلى وقوع 20 شهيدًا، مؤكدًا أنّ هناك عددًا كبيرًا من الفلسطينيين لا زالوا تحت الأنقاض.

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بقلم مريم جاد