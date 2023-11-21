البنك الأوروبي للاستثمار: مصر شريك استراتيجي مهم خلال السنوات الماضية

أكدت جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، أن إعلان المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة خطوة تاريخية تبني على 5 عقود من الشراكة، تزامنا مع مرور 20 عامًا لمقر البنك في القاهرة، والوصول لمزيد من التعاون في العديد من المجالات.

وأوضحت خلال مشاركتها مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحلقة النقاشية حول تعزيز الشراكة العالمية للبنك ورفع التأثير الإقليمي، أن مصر شريك استراتيجي مهم سواء من خلال الشراكات الناجحة في السنوات الماضية، وفرص واعدة للتعاون المستقبلي لدعم التنمية، وفرصة لجذب الاستثمارات المستدامة لدعم التحول في مصر.

وأكد كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، الشراكة الممتدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، من خلال البنوك التنموية، باعتبارها شريك استراتيجي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إذ شهدت السنوات الماضية التعاون المثمر باستثمارات أوروبية في العديد من المجالات مثل النقل والطاقة، ويجرى التعاون حاليا في مجالات المياه والأمن الغذائي.

وأضاف أن هذا التعاون يمثل نموذجا جيدا يمكن تكراره في الدول الأفريقية، ونجاح السنة الأولى بإطلاق برنامج «نوفي» يساعد على تكرار التجربة إقليميا، خاصة وأن أهدافه تتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، في العديد من المجالات مثل الهيدروجين الأخضر، واستنباط المحاصيل الأكثر قدرة على المواجهة، ومشروعات التكيف.