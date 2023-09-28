خطوات الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز في السعودية

تتيح السلطات بالسعودية للمقيمين بالمملكة، إمكانية الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز إلكترونيًا، وذلك عبر موقع وزارة الداخلية بالمملكة، أو من خلال خطوات بسيطة عبر منصة إنجاز، التي تقدمها «الوطن» في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز

وحتى تتمكن من الاستعلام عن تأشيرة زيارة برقم الجواز عبر موقع وزارة الخارجية السعودية، يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة:

- الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية، ويمكن الدخول من هنـا.

- الضغط على الخدمات الرقمية ثم اختيار الاستعلام عن الطلبات التي تم تقديمها «رقم تأشيرة الطلب».

- ادخل رقم الطلب وتأكد من صحة الرقم المدخل.

- يقوم بعدها المستعلم بإدخال رقم جواز السفر بشكل صحيح.

- ثم ادخال رمز الصورة للتحقق من الأمان.

- أخيرًا اضغط على أيقونة الاستعلام.

- سوف تظهر شاشة توضح فيها بعض لبيانات الخاصة بالتأشيرة، عليك التأكد منها ومراجعتها.

خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة برقم الجواز عبر إنجاز

وفضلا عن موقع وزارة الخارجية السعودي، يمكن الاستعلام عن التأشيرة من خلال منصة التأشيرات «إنجاز» في خطوات بسيطة كالآتي:

- الدخول إلى منصة إنجاز التابعة لوزارة الخارجية السعودية، ويمكن الدخول من هنــا.

- في أقصي يسار الصفحة ستجد أيقونة الاستعلام عن التأشيرة.

- قم بإدخال البيانات المطلوبة والكاملة.

- كتابة كود التحقق الرسمي بشكل صحيح ومدقق في المكان المخصص.

- أخيرا يتم الضغط على «استعلام».