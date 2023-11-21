وزير العدل ومحافظ القاهرة يشاركان في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

وصل منذ قليل المستشار عمر مروان وزير العدل، برفقة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الي معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك بمناسبة مشاركة وزارة العدل في معرض لعرض المشروعات التكنولوجية التي قامت بها الوزارة في الفترة الماضية .

ما هو معرض Cairo ICT

ويعد معرض Cairo ICT أكبر حدث تكنولوجي يُعقد سنويا في القاهرة، ويعد منصة لعرض ومناقشة أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يشمل المعرض عادةً مشاركة الشركات التقنية والمؤسسات البحثية، إذ يُظهرون أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال، بجانب بعض المؤتمرات وورش عمل.

وتعقد نسخة هذا العام من المعرض والمؤتمر خلال الفترة من اليوم 19 نوفمبر 2023 وحتى 22 من الشهر نفسة، وتشهد مشاركة 5 وزارات وهي وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تمثيل القوات المسلحة من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.