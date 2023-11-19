وزير العدل يستعرض أبرز المشروعات في مجال التحول الرقمي.. خدمات من المنزل

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، تقديم مشروعات جديدة في مجال التقنية والتحول الرقمي، مثل وحدة إصدار مقرات وزارة العدل عن بعد قادرة على استخراج توكيل لمحامي، دون الذهاب إلى الشهر العقاري أو أمام موثق.

استخراج الأوراق مختومة

وأضاف خلال انطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا CAIRO ICT 23 الذي يعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، أن ماكينة الوحدة سالفة الذكر جرى افتتاحها مع وزير الاتصالات، مشيرا إلى أنه يجرى استخراج الأوراق بختم حي وليس صورة.

وأضاف أنه يجرى العمل على نشر هذه الخدمة في السفارات الخارجية بمقابل عمولة أجنبية، متابعا: «هناك مشروع طلبته من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتحقق بالفعل على أرض الواقع، إذ يجرى تحويل الكلام إلى نص، والماكينة متواجدة وتعمل في 13 محكمة حتى الآن، واستخدمها في 92 ألف جلسة حتى الآن، وجار نشرها بكل المحاكم».

وعن الحقيبة التقنية، تابع: «يأخذها الموثق ليذهب لأي مكان سواء داخل المنزل أو المصنع أو الشركة ليقوم بكل المحررات لأصحاب الشأن في أماكنهم، ليستخرج لهم المحرر المطلوب».