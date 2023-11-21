«الأرصاد» تعلن عن موعد فصل الشتاء رسميا.. اعرف السمات المناخية المتوقعة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك 30 يوما تفصلنا عن بداية شهر فصل الشتاء جغرافيا، لافتة إلى أن فصل الشتاء يستمر لمدة 3 أشهر، إذ ينتهي جغرافيا في 20 مارس 2024.

30 يوما على بداية فصل الشتاء

هذا وفي نفس السياق أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، فى تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن فصل الشتاء سوف يبدأ بعد 30 يوما من الآن، لافتا إلى أن شتاء هذا العام سيشهد تغيرا عن العام الماضي، بسبب تغير المناخ عالميا، موضحا أن موجة البرد الذي تمر بها البلاد خلال الأيام الحالية، نتيجة منخفض جوي بارد قادم من شمال اوربا، وهذا السبب في انخفض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام.

السمات المناخية لشتاء 2024

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنّ هناك سمات مناخية مختلفة ستسود شتاء 2024 على جميع أنحاء الجمهورية وهي تتضمن ما يلي:

- من المتوقع وجود تغيرا واضحا في الحالات الجوية وقوتها وتطرفها وفقا للخرائط الضغطية.

- زيادة عمق المنخفضات الجوية وقوة السحب الممطرة.

- زيادة قوة العواصف والمنخفضات الجوية القادمة على مسطح البحر المتوسط.

- ارتفاع في نسب الرطوبة والحمل الحراري.

- توقعات بوجود عواصف رعدية شديدة وسيول قوية.

- توقعات بموجات صقيع قوية في الأيام الأخيرة من ديسمبر وطوال يناير.

- سقوط كميات متفاوتة من الأمطار.

- زيادة فرص تساقط زخات البرد، ولكن بأحجام أكبر من المعتاد.

- زيادة غير اعتيادية في الضباب والشبورة المائية الكثيفة .