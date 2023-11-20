عاجل.. تفاصيل مهمة عن فصل الشتاء هذا العام من رئيس مركز معلومات تغير المناخ

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنه من المتوقع أن تستمر الموجه الحالية للطقس البارد لمدة 15 يومًا، وتصل ذروتها الأربعاء المقبل، نتيجة منخفض جوي بارد قادم من الشمال أزاح المنخفض الدافئ جنوبًا.

وأضاف «فهميم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الطقس الذي تشهده البلاد غير معتاد في مثل هذا الوقت من العام حيث لا يزال من المبكر قدوم فصل الشتاء والذي سيبدأ في 22 من شهر ديسمبر المقبل وينتهي فلكيًا في 20 من مارس المقبل ويستمر على مدار 89 يومًا.

ظاهرة النينو سوف تسيطر على شتاء العام الحالي

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن ظاهرة النينو ستسيطر على شتاء العام الحالي والذي من المتوقع أن يكون مختلفًا تمامًا في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، حيث يكون الشتاء بشكل عام دافئًا يشهد تعمق بعض المنخفضات الجوية ما يؤدي لأن تكون الظواهر الجوية المصاحبة متطرفة وقوية وعالية التأثير، مشيرًا إلى أن العواصف والمنخفضات الجوية في منطقة البحر المتوسط سوف تكون قوية وترتفع الرطوبة بنسب عالية، كما ستكون هناك عواصف رعدية شديدة قد تؤدي لجريان سيول قوية في المناطق الجبلية.

ولفت إلى أن الشتاء البارد سيتقلص هذا العام إلا أنه سيتخلله موجات صقيع قوية في آخر شهر ديسمبر المقبل وطوال يناير، كما سيكون قد يتأخر الصقيع لما قبل فصل الربيع، كما تتشكل زخات البرد بأحجام أكبر من المعتاد.

أما الشبورة المائية والضباب والرطوبة الجوية فسوف تزيد بشكل غير معتاد في فترات الصباح، لافتًا إلى أن هذه الأوقات فرصة جيدة للزراعات الشتوية خاصة مرحلة تحجيم الموالح والطماطم والبطاطس والفاصوليا، حيث تسبب الجو الدافئ الفترة الماضية في استنزف طاقة النبات على حساب التحجيم، لذا يجب استخدام نترات أو سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5-2 كجم رشًا للفدان، ويتم تكرار الرشة ثلاث مرات.