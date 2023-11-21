شعبة الجلود تطمئن المواطنين قبل الشتاء: الفائض 40%.. والأسعار في متناول الجميع

قال محمد مهران، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، رئيس شعبة الجلود وأصحاب المدابغ بالغرف التجارية، إن الكثير من المحال التجارية تقدم تخفيضات مجزية طيلة العام وفي أوقات عديدة منه، مشيرا إلى أن المستهلك بات حاليا ينظر للأساسيات دون الرفاهيات بسبب الأزمة الاقتصادية التي لحقت بكل دول العالم.

مهران: مصنعي الجلود في مصر دائما ما يستوردون الكيماويات

وأضاف «مهران»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصنعي الجلود في مصر دائما ما يستوردون الكيماويات الخاصة بتصنيع الجلود، وبالرغم من ذلك فلم يقم صناع الجلود برفع سعر القدم منه، لافتا إلى أن سعر القدم الواحدة من الجلود يصل في الأسواق بين 30 و45 جنيها.

وواصل: «بالرغم من ذلك فلم نزيد سعر قدم الجلد، وتصنيع الحذاء بيستهلك قدمين، يعني بيكلف المصنع 90 جنيه من حيث الجلود».

وأكد أن مصر تصدر الكثير من الجلود لدول العالم، وبعد تصدير ما تحتاجه الدول وبعد اكتفاء السوق المحلية، دائما ما يكون لدى مصر فائض يقدر بـ40% من حجم الجلود المطلوبة.