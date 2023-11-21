جبالي: دعم البرلمان للقضية الفلسطينية مستمر يوميا

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ موقف البرلمان تجاه القضية الفلسطينية واضح ويظهر يوميا، خاصة أنّنا أعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني، متابعا: «منذ فترة قليلة، اجتمع البرلمان العربي في بغداد، وأثمر الاجتماع عن خروج ورقة عربية موحدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداء عليه وكفالة الحفاظ على القضية».

وأضاف جبالي، خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الموقف سالف الذكر تلاه مباشرة جلسة مجلس النواب المصري لدعم موقف الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية والدولة، متابعا: «كان الموقف رائع، وكان الجميع على قلب رجل واحد بالوقوف إلى جانب الدولة في دعمها للشعب الفلسيطيني عامة وأهالينا في غزة خاصة».