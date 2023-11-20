تخصيص عائدات تذاكر بطولة أمم آسيا لدعم جهود إغاثة الشعب الفلسطيني

كشفت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، التي تستضيفها قطر مطلع عام 2024، عن تخصيص عوائد مبيعات تذاكر مباريات البطولة القارية لدعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني، الذي يمر بأزمة حرجة تستوجب من الجميع المساندة وتقديم مختلف أنواع الدعم اللازمة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني

وأكد رئيس اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، أهمية التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم والعون لهم في ظل الظروف الراهنة، وما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق من أوضاع صعبة، وقال: «اتخذنا القرار بتخصيص العوائد من مبيعات تذاكر كأس آسيا، لدعم جهود الإغاثة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين».

تخصيص عوائد البطولة لتوفير المواد الغذائية والطبية

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي لتأكيد أهمية الدور الذي تلعبه رياضة كرة القدم في مجال المسؤولية الاجتماعية ومساهمتها الفاعلة خارج المستطيل الأخضر، وإيماناً بقوة كرة القدم وتأثيرها في المجتمعات، خاصة في أوقات الأزمات والتي تشتد فيها الحاجة لتقديم المساعدة.

ولفت الى أن العوائد سيتم تخصيصها لتوفير مختلف الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والطبية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتستعد قطر لاستضافة كأس آسيا للمرة الثالثة، سبق لها تنظيم نسختي 1988 و2011، ومن المقرّر أن يتنافس 24 منتخباً على لقب البطولة، كما يحمل منتخبها لقب آخر بطولة نظمت عام 2019.

وتحتضن تسعة استادات المباريات الـ51 ضمن البطولة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024