«ذهب ولا عقار».. اعرف الاستثمار الأمثل في 2024 حسب قدراتك

قدم الخبير الاقتصادي بلال شعيب مجموعة من النصائح للمواطنين الراغبين في الاستثمار خلال العام 2024، قائلا، إذا كنت تمتلك أموالًا وترغب في الاستثمار فيها خلال 2024 وأمامك خياران الأول العقار والثاني الذهب، فإن الأمر يختلف من شخص لآخر على حسب قيمة النقود التي يمتلكها.

أضاف «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن» أن الذهب يعد أحد أهم أدوات الاستثمار التي تحفظ قيمة النقود في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي يشهدها العالم حاليًا بسبب الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الذهب يتميز بسهولة تحويله إلى نقود من خلال سرعة بيعه إلى جانب ارتباطه بالأسعار العالمية وليس فقط السعر المحلي.

الذهب لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة للشراء

وأضاف «شعيب»، أن الذهب أيضا لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة لشرائه، مشيرا إلى أن المواطن الذي يمتلك على سبيل المثال 20 ألف جنيه فائض عن حاجته يستطيع أن يشتري «جنيه ذهب» أو سبيكة وزن صغير ويحتفظ بها، أو شراء مشغولات ذهبية لزوجته أو إحدى بناته ويحتفظ بها.

وأكد أن المواطن الذي يرغب في ادخار أمواله عبر شراء الذهب يجب عليه أن يشترى سبائك أو جنيهات ذهبية، أفضل بكثير من المشغولات، مؤكدا أن المصنعية تقل في هذه المنتجات.

العقار الابن البار

في المقابل أكد شعب أن الاستثمار في العقار يحتاج إلى مبالغ لا تقل عن 500 ألف جنيه، عكس الذهب الذي يمكن الاستثمار فيه بدايته من 2000 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك مقوله يحفظها المصريين عن ظهر قلب وهي «العقار الابن البار»، مؤكدًا أنه يعتبر أفضل استثمار لمن يملك ثمنه.

وتابع أن المواطن الذي يرغب في شراء وحدة سكنية (شقة- منزل- فيلا) يجب عليه أن يركز بشكل أساسي على الموقع، ويختار الموقع بعناية، بالإضافة إلى التأكد من صحة الملكية حتى لا يتعرض للنصب، مشيرا إلى أن الموقع المتميز يساعد في إعادة بيع العقار بشكل أسرع حال الرغبة في بيعه.

انتعاشة القطاع العقاري

وأشار إلى أن بعض الدارسات عن السوق كشفت أن العام 2024 سيشد انتعاشه في سوق العقارات، ما يعنى ان الاستثمار العقاري من الممكن أن يكون أفضل استثمار خلال العام المقبل.