«القاهرة الإخبارية»: تنسيق مصري قطري للوصول إلى هدنة في قطاع غزة

أفادت مصادر رسمية لـ«لقاهرة الإخبارية»، بوجود تنسيق مصري قطري مشترك للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، إجلاء حوالي 100 جريح في منتصف الليل من المستشفى الإندونيسي، إلى «ناصر» في خان يونس، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان بغزة، كما تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس بقطاع غزة، وفقًا لما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».