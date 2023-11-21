تيسيرا على المواطنين.. «العدل» تطلق خدمة «حقيبة التوثيق المتنقل»

أعلن المستشار وديع حنا ناشد، رئيس الأمانة الفنية لوزارة العدل، إطلاق خدمة حقيبة التوثيق المتنقل، والتي تعد بمثابة مركز توثيق متنقل يستخدمها الموثق في حالة الانتقالات الخارجية، تيسيرا على المواطنين.

الحقيبة بمثابة مركز توثيق متنقل

وأضاف خلال مؤتمر وزارة العدل المنعقد بمركز مصر للمعارض الدولية، أنه يمكن حجز هذه الحقيبة عن طريق سيارات التوثيق المتنقلة بالاتصال 15999.

محتويات حقيبة التوثيق المتنقل

- جهاز كمبيوتر لوحي

- بصمة إلكترونية

- طابعة محمولة

- جهاز ماسح ضوئي محمول

- جهاز (myfi)‏ للربط مع مركز معلومات الشهر العقاري والتوثيق