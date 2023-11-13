وزارة العدل تنشر فيديو للتوعية بأخطار نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل على «فيس بوك»، فيديو توعويًا يحمل مواد قانونية وأسباب تجريم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة والعقوبة المقررة لذلك، وفقًا للقانون.

الوزارة تنشر فيديو توضيحيا

وتضمن الفيديو المنشور على صفحة وزارة العدل أسئلة حول لماذا جرم المشرع الشائعات؟ وعلى من تقع العقوبة؟ ونص العقوبة في المواد المقررة بقانون العقوبات.

أسباب تجريم الشائعات

وأشار الفيديو إلى أسباب تجريم الشائعات، والتي أهمها تسببها في تكدير السلم العام أو الإضرار بالمصلحة العامة، وإثارة الفزع بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وحذر الفيديو المواطنين من أن يكونوا مصدر انتشار الشائعة.

عقوبة مروج الشائعات

كما تضمن الفيديو عقوبة مروج الشائعات وفقًا للمادتين 186 و188 من قانون العقوبات والتي حددت بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وتقع العقوبة على كل من نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو منسوبة كذبًا للغير من شأنها تكدير السلم العام أو الإضرار بالمصلحة العامة.