«الفاو»: القطاع الزراعي في غزة انهار تماما بسبب انقطاع المياه

أكد شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، أن القطاع الزراعي في غزة أنهار بسبب العدوان الإسرائيلي والحرب الدائرة، كما شهدت الأنشطة الزراعية توقفًا تامًا بسبب انقطاع المياه والأغذية وإمدادات الوقود.

وذكر بيان صادر عن «الفاو»، أن الأنشطة المتصلة بمصايد الأسماك والثروة الحيوانية توقفت تمامًا، وكذلك إنتاج الفواكه والخضروات الطازجة، ما أدى إلى خفض فرص الحصول على مصادر حيوية للبروتينات والأغذية المغذية والمصادر الأساسية للعمل وسبل العيش.

السكان المدنيين في غزة في حالة من انعدام الأمن الغذائي

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق تعتبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة جميع السكان المدنيين في غزة في حالة من انعدام الأمن الغذائي، والمنظمة ملتزمة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للسكان والاحتياجات الإضافية المستجدة في الضفة من أجل حماية سبل العيش القائمة على الزراعة واستعادتها.

ولفتت المنظمة إلى أنها تراقب الأوضاع بقلق شديد وتواصل حشد الخبرات الفنية لدعم شعب فلسطين، من خلال القيادة المشتركة لمركز الأمن الغذائي، وتعمل على حشد الإمدادات الزراعية الحيوية لنقلها إلى غزة فور إتاحة إمكانية النفاذ إليها والموارد اللازمةن مؤكدة أنها سوف تدعم عمليات تقييم قطاع الإنتاج الزراعي والغذائي في الميدان حالما تسمح الظروف بذلك، وكذلك تعمل على رصد تأثيرات الأعمال العدائية على الأمن الغذائي في المنطقة وخارجها.

التزام المنظمة الكامل بمواصلة تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني

وشددت إلى الالتزام الكامل بمواصلة تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني وتوسيع نطاقها، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحقيق ذلك ضمن نطاق ولاية المنظمة، موضحة أن المياه والأغذية والأدوية والوقود أوليات ملحة وبديهية للتخفيف من معاناة المدنيين؛ كما لا يمكن تجاهل أهمية المساعدات الزراعية الطارئة للبقاء على قيد الحياة، خاصة وأنه قبل التصعيد، كان قرابة 60% من الأسر المعيشية في غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي أو معرضة له.

وأكدت على ضرورة الوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار من أجل وضع حدّ لمعاناة المدنيين وتيسير إيصال المساعدات العاجلة.