رئيس الأمانة الفنية لـ«العدل»: بدأنا مشروع ميكنة محاضر الجلسات في 2021

قال المستشار وديع حنا ناشد، رئيس الأمانة الفنية لوزارة العدل، إن الوزارة بدأت في 4 سبتمبر 2021 المرحلة التجريبية لمشروع ميكنة محاضر الجلسات، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات شفوية وسؤال متهمين إلى نص مكتوب، وذلك على نحو يمكن من خلاله الرجوع إلى وقائع الجلسة المسجلة، ويربط ما يتم إثباته في محضر الجلسة، ويدعم منظومة اللاورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.

ميكنة 92 ألف جلسة

وأضاف «ناشد»، على هامش مؤتمر وزارة العدل اليوم، أنه تم نشر المنظومة في 13 محكمة ابتدائية داخل قاعات تجديد جلسات الحبس عن بعد، لاستكمال ملفات ميكنة هذه الإجراءات، حيث تم استخدام المنظومة في 92 ألف جلسة تجديد حبس عن بعد حتى تاريخه، تضمنت مختلف اللهجات المصرية.

جاء ذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.