أفضل 3 قروض شخصية لأصحاب المعاشات في البنوك

تتيح العديد من البنوك المصرية لأصحاب المعاشات قروض شخصية تختلف التفاصيل الخاصة بها وفقا لكل بنك، من بينها «الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري وبنك مصر».

وتستعرض «الوطن» في السطور تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات في 3 بنوك مصرية، والتي جاءت كما يلي:

البنك الأهلي المصري

- يصل المبلغ الخاص بالقرض إلي 1,000,000 جنيه مصري.

- فيما تبلغ مدة القرض 3 سنوات.

- تامين علي الحياة و العجز الكلي مجانا.

- بدون ضامن.

- بدون مصاريف استعلام ائتماني.

- كما لابد من إحضار صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- الا يزيد عمر المقترض عن 65 عام في نهاية التمويل

- تعهد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سريان التمويل.

قرض أصحاب المعاشات من بنك مصر

- تصل قيمة القرض داخل بنك مصر إلى 1,000,000 جنيه.

- تصل مدة القرض إلى 10 سنوات.

- أقل سعر عائد.

- وثيقة تامين مجانية على الحياة.

- اعفاء من مصاريف فتح الحساب.

- إحضار صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- إيصال مرافق حديث.

- بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل.

تفاصيل قرض البنك الزراعي المصري

- تبلغ قيمة القرض 500 ألف جنيه كحد أدني.

- فترة السداد تصل إلى 10 سنوات.

- عائد سنوي متناقص.

- تأمين على الحياة.

- تسهيلات في السداد.

- وثيقة تأمين على الحياة.

- ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- إحضار تعهد بتحويل المعاش.

- إيصال مرافق حديث.