رئيس الأمانة الفنية بـ«العدل»: التحول الرقمي يسهم في تحقيق العدالة الناجزة

أكد المستشار وديع حنا ناشد، رئيس الأمانة الفنية لوزارة العدل، تنفيذ مشروع التكامل بين مصلحة الطب الشرعي والنيابة العامة، في ظل رؤية الوزارة الهادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة والآمنة.

التحول الرقمي يوفر الوقت والجهد

وأوضح «حنا»، علي هامش مؤتمر وزارة العدل المنعقد في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، أنه في مرحلة ما قبل تنفيذ هذا المشروع كانت القضايا تُنقل ورقياً من النيابة إلى الطب الشرعي والعكس، ومع تبني سياسة التحول الرقمي تم تكامل نظم المعلومات في كل من الجهتين، بحيث تُنقل تقارير النيابة آليا وآنيا؛ مما وفر الوقت والجهد وأدى إلى سرعة الإنجاز.

يشار إلى أن معرض «Cairo ICT» هو أكبر حدث تكنولوجي يُعقد سنوياً في مصر، ويعد منصة لعرض ومناقشة أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويشمل المعرض مشاركة الشركات التقنية والمؤسسات البحثية، إذ يُظهرون أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا المجال، بجانب بعض المؤتمرات وورش عمل.